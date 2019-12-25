В четверг вечером Петербург сковали 8-балльные пробки

Автомобилисты стоят на дорогах на КАД у посёлка Шушары и при въезде в Кудрово, а также на Центральной и Главной улицах у Нового Девяткино.

В четверг вечером, 12 мая, в Петербурге собрались 8-балльные пробки. Автомобилисты вынуждены стоят в дорожных заторах из-за дождливой погоды.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", пробки в центре Петербурга, также заторы отмечают у станций метро "Маяковская", "Гостиный двор", "Невский проспект", "Адмиралтейская", "Садовая" и "Технологический институт". Огромная дорожная пробка образовалась у Исаакиевского собора, а также на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Воскресенской набережной.

Добавим, что автомобилисты стоят на дорогах на КАД у посёлка Шушары и при въезде в Кудрово, а также на Центральной и Главной улицах у Нового Девяткино.

Ранее мы писали, что спасение енота с верхушки березы во Всеволожске сняли на видео. Еноты отлично ползают по деревьям, но ситуация была неординарной.

Фото: Piter.tv

