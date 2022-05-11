Спасение енота с верхушки березы во Всеволожске сняли на видео

Еноты отлично ползают по деревьям, но ситуация была неординарной.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Экстремум" показали, как доставали енота с березы во Всеволожске. После первого спасения животное убежало на другое дерево.

Специалисты отметили, что еноты очень хорошо и быстро перемещаются по деревьям. В этот раз береза была очень тонкой и располагалась на краю дороги. Был риск того, что дерево упадет.

Волонтеры напомнили, что еноты не проживают в Ленобласти. Если вы его встретили — это было чье-то домашнее животное. При этом не стоит путать с енотовидной собакой.

Во время операции по спасению была подготовлена лестница и тент. Как оказалось, енот был совсем не рад встрече.

Выпрыгнув из тента, енот перебежал дорогу и забрался на второе дерево. Теперь это была сосна, рядом с которой росла уже неплохая береза. Забравшись на березу чуть выше соперника, я остался ждать подмоги в лице "Енотской Правды" и еще волонтеров из всеволожского приюта "Вера-Надежда-Любовь" Короче говоря, часа через два, после битвы на третьем дереве, енота посадили в переноску из прочной и крепкой фанеры. рассказал доброволец.

Ранее в Шуваловском парке спасли маленького енота с переломанными лапами.

Видео: Telegram / Кошкиспас