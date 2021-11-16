В Шуваловском парке спасли маленького енота с переломанными лапами

Отмечается, что на территории Петербурга такие виды енотов не водятся, то есть животное или сбежало от хозяина, либо его выбросили.

В Шуваловском парке спасли енота со сломанными лапками. Об этом сообщили в центре спасения животных от жестокости "Легион".

Маленький енот застрял на дереве и там повредил себе сильно лапки. Предполагается, что одна из них сломана. Животному оказывают помощь ветеринары.

Отмечается, что на территории Петербурга такие виды енотов не водятся, то есть животное или сбежало от хозяина, либо его выбросили.

В январе в Петербурге нашли выброшенного на мороз енота в клетке.

Видео: ВКонтакте / СК- "Легион" - спасение животных от жестокости