Водителя, перевозившего совокуплявшихся енотов, оштрафовали в Сочи

Шофер привлечен к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД на территории Краснодарского края оштрафовали водителя, который перевозил на крыше своего автомобиля совокупляющихся енотов. Ранее по социальным сетям распространилась видеозапись инцидента. Очевидцы уточнили, что засняли происходившее с дикими животными в Центральном районе Сочи во время движения машины. Звери во время поездки не пострадали. Автолюбители указали, что еноты настолько были увлечены процессом, что не обращали внимания ни на дорогу, ни на удивленные взгляды людей.

Автоинспекторы остановили нарушителя в отдел полиции. Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время шофер привлечен к административной ответственности.

Енот застрял на дереве в Пятигорске.

Фото и видео: Telegram / 23 МВД