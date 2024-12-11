Енот застрял на дереве в Пятигорске

В настоящее время спасатели достали зверя с березы и отдали на передержку добровольцам.

Енот застрял на березе в Пятигорске. Инцидент произошел в непосредственной близости с трамвайной остановкой по улице Нежнова. Об этом рассказали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на Telegram-канал главы российского города Дмитрия Ворошилова. В настоящее время животное находится в безопасности благодаря работе местных спасателей. Пожарным удалось достать зверя с высоты и опустить его на землю. В скором времени питомец окажется в местном антикафе с енотами. В чатах социальных сетей волонтёры попытались найти хозяина животного, однако на текущий момент никто не отозвался на просьбу. У найденыша есть одна отличительная примера отсутствует хвост.

Не надеемся найти хозяина, потому что енотов часто заводят необдуманно, а это сложное в содержании животное, совсем не такое, как собака или кот. Поэтому недобросовестные люди их часто выкидывают. Или отдают нам, когда не справляются с воспитанием и уходом — так нам уже шесть животных передали. Марина, хозяйка приюта для животных

Женщина рассказала журналистам "Победы26", что скорее всего спасённый зверь является самцом. В скором времени зверя осмотрит ветеринар. Волонтер отмечает, что на территории железноводского парка проживает целая семья енотов. Вероятно, животные тоже были выпущены на свободу. Так как мягкий климат подходит диким зверям, поэтому они неплохо сейчас чувствуют себя на Кавминводах. Так как еноты представляют из себя социальных животных, то хорошо взаимодействуют с человеком. При этом ухаживать за зверем в условиях квартиры довольно сложно.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости