На треть упал спрос на рынке элитного жилья Петербурга

Аналитики отмечают, что стоимость квадратного метра увеличилась на 5%.

В Петербурге на 33% упал спрос на элитное жилье в 2022 году по сравнению с прошлым годом. При этом предложение находится на прежнем уровне. Роб этом 19 декабря рассказали специалисты консалтинговой компании NF Group.

Аналитики отмечают, что стоимость квадратного метра увеличилась на 5%. На сегодняшний день цена квадратного метра составляет 560 тыс. рублей. В начале года цены были выше, но в течение трех кварталов они снижались, говорят аналитики, это обусловлен точечной корректировкой цен в отдельных ЖК.

Напомним, что в Петербурге в ноябре ввели более 157 тысяч "квадратов" жилья. В последний осенний месяц 2022 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 157 458,10 м2 жилья. Было сдано 35 домов на 1 992 квартиры, включая индивидуальное строительство в Приморском, Адмиралтейском, Петродворцовом, Петроградском районах. Наибольшее количество жилья ввели Приморском районе: сдано 1575 квартир, общей площадью 80 117,6 м2

Ранее петербуржцу для покупки квартиры нужно откладывать среднюю зарплату на протяжении 10 лет. Без ипотеки быстрее всего накопить на квартиру могут жители Магаданской области (3,8 года) и Чукотки (3,9 года).

Фото: Piter.tv

