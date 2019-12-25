В Петербурге в ноябре ввели более 157 тысяч "квадратов" жилья

Всего по данным на 1 декабря 2022 года в Петербурге введено в эксплуатацию 3 055 млн м2.

В последний осенний месяц 2022 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 157 458,10 м2 жилья. Было сдано 35 домов на 1 992 квартиры, включая индивидуальное строительство в Приморском, Адмиралтейском, Петродворцовом, Петроградском районах. Наибольшее количество жилья ввели Приморском районе: сдано 1575 квартир, общей площадью 80 117,6 м2. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Также в ноябре 2022 года было введено в эксплуатацию 23 объекта общегражданского назначения. Это детский сад в Василеостровском районе на 220 мест, детсад во Фрунзенском районе на 350 мест и детсад в Колпинском районе на 220 мест. Помимо этого, был введен многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными гаражом-стоянкой и детским садом в Выборгском районе.

Всего по данным на 1 декабря 2022 года в Петербурге введено в эксплуатацию 3 055 млн м2.

Фото: Piter.tv