Петербуржцу для покупки квартиры нужна откладывать среднюю зарплату на протяжении 10 лет

Без ипотеки быстрее всего накопить на квартиру могут жители Магаданской области (3,8 года) и Чукотки (3,9 года).

В среднем жителю России для покупки квартиры стоимостью немногим более 4,7 миллиона необходимо копить 6,4 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков рынка.

Без ипотеки быстрее всего накопить на квартиру могут жители Магаданской области (3,8 года) и Чукотки (3,9 года). При этом для этого придётся откладывать всю зарплату.



Петербуржец сможет накопить на квартиру за 10,3 года, в Москве для этого потребуется более 12 лет.



В десятку регионов с минимальными сроками накопления вошли Мурманская область, Коми и Архангельская область. Им для покупки жилья необходимо около 5 лет.

Фото: Piter.tv