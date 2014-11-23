В результате происшествия погибли три человека.

На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 7 октября в Серпухове. На 102-м километре трассы столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. В результате происшествия погибли три человека. Еще шесть человек пострадали.

На месте ДТП работают 34 специалиста и 13 единиц техники. Сотрудники МЧС распиливают межполосное разделение для организации реверсивного движения и устранения затора.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Волгоградом пострадали 13 человек.

Видео: МЧС России