На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел днем 7 октября в Серпухове. На 102-м километре трассы столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. В результате происшествия погибли три человека. Еще шесть человек пострадали.
На месте ДТП работают 34 специалиста и 13 единиц техники. Сотрудники МЧС распиливают межполосное разделение для организации реверсивного движения и устранения затора.
Ранее мы сообщали, что в ДТП под Волгоградом пострадали 13 человек.
Видео: МЧС России
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