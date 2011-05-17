Водитель легковушки скончался от полученных травм.

В ДТП под Волгоградом пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером 5 октября на 705 километре автодороги Р-229 "Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград". Грузопассажирская машина "Газель" столкнулась с автомобилем Mercedes. Водитель легковушки скончался от полученных травм. Также сообщается о 13 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Стерлитамаке автомобиль уехал с места ДТП без водителя после столкновения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области