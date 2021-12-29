На трассе "Кола" в Ленобласти 17 января будут проводить ремонтные работы

На дорогах появятся ограничительные знаки.

В понедельник, 17 января, на участке с 12 по 179 километр трассы "Кола" дорожники будут убирать снежные валы и ремонтировать асфальтное покрытие. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Водителей попросили обращать внимание на ограничительные знаки. Кроме того, автомобилистов призвали не набирать высокую скорость.

Отметим, что в Ленобласти завтра ожидается метель. На дорогах образуется наледь. Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок на личном траспорте, если есть такая возможность.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть приглашает на катки жителей и гостей региона. А в Петербурге горожане теперь не покупают билеты на ледовые арены, вместо этого они катаются на коньках по улицам.

Фото: Piter.tv