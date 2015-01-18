На трассах в Красную Поляну возобновили двустороннее движение

В прошедшую пятницу жители села Молдовки перекрыли участок автодороги, движение по которой сделали односторонним.

Движение по трассам между Адлером и Красной Поляной возобновили в прежнем двустороннем режиме. Об этом пишет ТАСС.

22 октября жители села Молдовки перекрыли участок автомобильной дороги, которая соединяет Красную Поляну с Адлером и Сочи, так как движение по ней в тестовом режиме сделали односторонним. Людям это нововведение не понравилось, так как для них протяженность маршрутов увеличилась в несколько раз.

После протестных акций власти региона пошли навстречу местным жителям и приняли решение вернуть прежнюю двухполосную схему движения.

Там все как раньше. Сейчас продолжаются работы, знаки [которые действовали ранее] нужно вернуть. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло ДТП с участием российской телеведущей Ксенией Собчак. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась журналистка в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга. Водитель, находившейся на рулем автомобиля, в котором ехала журналистка, отправлен под домашний арест.

Ранее в Калмыкии шесть человек погибли в ДТП с автобусом.

Видео: ВК/Это Сочи, Детка! [Типичный Сочи]