В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Телесные повреждения получили восемь пассажиров.

В Калмыкии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает сайт МВД Медиа.

Авария произошла ночью 24 октября в Яшкульском районе на трассе Р-216. Грузовой автомобиль КамАЗ врезался в пассажирский автобус "Неоплан", который осуществлял рейс Махачкала – Санкт-Петербург. В результате ДТП погибли шесть человек, находящихся в автобусе, включая одного ребенка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

По факту произошедшего проводится проверка. Причина аварии устанавливаются.

Ранее в Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия