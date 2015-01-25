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В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

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Телесные повреждения получили восемь пассажиров.

В Калмыкии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает сайт МВД Медиа.

Авария произошла ночью 24 октября в Яшкульском районе на трассе Р-216. Грузовой автомобиль КамАЗ врезался в пассажирский автобус "Неоплан", который осуществлял рейс Махачкала – Санкт-Петербург. В результате ДТП погибли шесть человек, находящихся в автобусе, включая одного ребенка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили восемь человек. 

По факту произошедшего проводится проверка. Причина аварии устанавливаются.

Ранее в Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Теги: дтп камаз и автобус, дтп со смертельным исходом, калмыкия
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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