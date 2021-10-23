В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом

Также пострадала локомотивная бригада.

В Амурской области водитель грузовика погиб при столкновении с грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в субботу, 23 октября, на переезде станции Ледяная. Водитель грузовика выехал на железнодорожный пути при запрещающем сигнале светофора, тем самым нарушив правила дорожного движения. Машинист поездка применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния.

В результате происшествия 14 вагонов поезда сошли с рельсов, водитель грузовика погиб на месте. Также пострадала локомотивная бригада. Ее доставили в больницу.

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Видео: МЧС России