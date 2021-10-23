  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:05
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом

0 0

Также пострадала локомотивная бригада.

В Амурской области водитель грузовика погиб при столкновении с грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в субботу, 23 октября, на переезде станции Ледяная. Водитель грузовика выехал на железнодорожный пути при запрещающем сигнале светофора, тем самым нарушив правила дорожного движения. Машинист поездка применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния.

В результате происшествия 14 вагонов поезда сошли с рельсов, водитель грузовика погиб на месте. Также пострадала локомотивная бригада. Ее доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами у морга.

Видео: МЧС России

Теги: амурская область, водитель, грузовик, дтп, поезд, приамурье, смерть
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии