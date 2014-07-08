В Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами у морга

Десятки пакетов с трупами были замечены у морга 4-й городской больницы Иваново. Об этом сообщает портал IvanovoNews.
На видео, снятом одной из жительниц города, можно увидеть, как сотрудники морга оставляют мешки с трупами прямо на земле. Некоторые из них также лежат в коридоре.
По словам жительницы Иваново, она хоронила отца, умершего в больнице из-за коронавируса. Она также заявила о бесчеловечном отношении сотрудников морга к покойным и их родственникам.
Ранее мы сообщали, что семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе под Рязанью.
Видео: VK / Телеканал "БАРС" | Ивановские новости
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