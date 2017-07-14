Семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пострадали 10 человек, один был госпитализирован.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что при пожаре в цехе под Рязанью погибли семь человек. О судьбе девяти пока ничего неизвестно.

В сообщении говорится, что пострадали 10 человек, один был госпитализирован в больницу.

В администрации Шиловского района "Интерфаксу" сообщили, что пожар уже был локализован. Угрозы распространения огня на другие цеха нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на пороховом заводе ФГУП "Эластик" в Рязанской области. Основной версией случившегося называется нарушение технологических процессов.

Ранее мы писали, что неизвестный на Сенной площади в Петербурге распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре.

Видео: Telegram / Mash