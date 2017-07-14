Семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

В пресс-службе МЧС России сообщили, что при пожаре в цехе под Рязанью погибли семь человек. О судьбе девяти пока ничего неизвестно.
В сообщении говорится, что пострадали 10 человек, один был госпитализирован в больницу.
В администрации Шиловского района "Интерфаксу" сообщили, что пожар уже был локализован. Угрозы распространения огня на другие цеха нет.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на пороховом заводе ФГУП "Эластик" в Рязанской области. Основной версией случившегося называется нарушение технологических процессов.
Ранее мы писали, что неизвестный на Сенной площади в Петербурге распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре.
Видео: Telegram / Mash
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