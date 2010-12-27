На транспортную реформу 2020 года потратят 11 миллиардов рублей

Эта сумма рассчитана на ближайшее полугодие.

На заседании Смольного 21 октября обсудили транспортную реформу. Вице-губернатор города Эдуард Батанов сказал, что для упразднения 271 коммерческого маршрута и работы перевозчиков по новому плану потребуется 11 млрд рублей из бюджета города.

Такая сумма обеспечит перемены только на ближайшее полугодие. Дополнительная сумма для дальнейшего периода будет рассматриваться в городском бюджете во втором чтении.

До 15 июля коммерческие перевозчики получат субсидии в размере 1,9 млрд рублей для завершения работы по имеющимся договорам, к лету маршрутки исчезнут, а маршрутная сеть оптимизируется. С горожанами всех районов обсудили этот план и внесли необходимые для рассмотрения изменения. После этого с ними заключат госконтракты на обслуживание маршрутной сети. В ноябре начнутся конкурсы на выбор перевозчиков, готовых работать по новой схеме.

Ранее мы говорили, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.

Фото: Piter.TV