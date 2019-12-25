На трамвайное кольцо в Петербурге "забрел" гигантский жук-усач

Своей новой работой с подписчиками поделился дизайнер Вадим Соловьев.

Автор необычных и сюрреалистичных публикаций о Петербурге – дизайнер Вадим Соловьев – представил свою новую работу, в котором на трамвайном кольце водителю трамвая приходится укращать гигантского жука-усача. Соловьев отметил, что подобные "простые бытовые сцены Петербурга" напоминают, что мир хоть и замедлил движение, но жизнь, так или иначе, продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что у входа в Пискаревский парк со стороны появился "железный" символ самоизоляции. Внимание горожан привлек трехмерный арт-объект, на котором в кубе оказались заточены человек и кошка.

Фото: solovyewadim / Instagram