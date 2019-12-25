Петербуржцы "заметили" гигантского цыпленка в гравитационном гнезде

Фермы для набивки подушек пухом стали закрываться из-за коронавируса.

Вчера во время вылазки для пополнения продуктовых запасов петербуржцы могли наблюдать печальную картину – гигантского цыпленка в гравитационном гнезде. Из-за того что фермы для набивки подушек пухом стали закрываться, птицы начали перебираться поближе к людям. Одну из них "запечатлел" на фото дизайнер Вадим Соловьев. Снимок с описанием ситуации появился у него на странице в Instagram.

Соловьев отметил, что гигантские гм-цыплята не приспособлены для жизни в дикой среде. Симбиоз с человеком когда-то стал для них отличным вариантом. Люди предоставили птицам теплые грави-гнезда взамен на возможность начесать немного пуха.

"К сожалению, в наших новых реалиях такие маленькие фермы терпят бедствие. Что будет дальше с гм-фермерами? Что будет с гм-цыплятами? Ни у кого нет ответа. Даже у тех, у кого он должен быть", - написал дизайнер.

Кроме гнезда и цыпленка на снимке можно увидеть гигантскую скорлупу и надпись на заборе "Птичий пух оптом".

Ранее мы писали, что из-за самоизоляции в Петербург "вернулись" гигантские еноты-полоскуны.

Фото: Instagram / solovyewadim