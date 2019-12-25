В Пискаревском парке появился памятник самоизоляции

Об авторах объекта пока ничего не известно.

Утром во вторник, 5 мая, у входа в Пискаревский парк со стороны появился "железный" символ самоизоляции. Внимание горожан привлек трехмерный арт-объект, на котором в кубе оказались заточены человек и кошка.

Снимки новой конструкции опубликованы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". Имя автора объекта, которому можно было бы приписать авторство, остается неизвестным.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент. Петербуржцам понравился такой стрит-арт.

Фото: vk.com/spb_today