В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Петербуржцам понравился такой стрит-арт.
А что, очень современно и креативно. В ногу, так сказать, со временем!
сказано в сообщении
Напомним, что до 30 апреля горожан просят не посещать общественные места из-за пандемии коронавирса.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге дали название девяти безымянным скверам.
Фото:Живём на Васильевском/vk.com/vasilyevskiyostrov
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