  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент
Сегодня, 16:05
92
IRINA_CHALKINA

На Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент

0 0

Петербуржцам понравился такой стрит-арт.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Петербуржцам понравился такой стрит-арт.

А что, очень современно и креативно. В ногу, так сказать, со временем!

сказано в сообщении

Напомним, что до 30 апреля горожан просят не посещать общественные места из-за пандемии коронавирса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге дали название девяти безымянным скверам.

Фото:Живём на Васильевском/vk.com/vasilyevskiyostrov

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии