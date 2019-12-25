Петербуржцам понравился такой стрит-арт.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Петербуржцам понравился такой стрит-арт.

А что, очень современно и креативно. В ногу, так сказать, со временем! сказано в сообщении

Напомним, что до 30 апреля горожан просят не посещать общественные места из-за пандемии коронавирса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге дали название девяти безымянным скверам.

Фото:Живём на Васильевском/vk.com/vasilyevskiyostrov