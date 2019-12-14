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В Петербурге дали название девяти безымянным скверам
Сегодня, 11:11
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Alena_Zinovieva

В Петербурге дали название девяти безымянным скверам

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Одну из зеленых зон назвали в честь легендарного советского актера Павла Луспекаева.

Девяти безымянным скверам в Петербурге дали название. Документ, утвержденный правительством города, был составлен с учетом решения топонимической комиссии. Он опубликован на сайте Смольного.

В городе появился "Луспекаевский сквер", который назвали в честь легендарного советского актера Павла Луспекаева. Артист жил в доме №32 на Торжковской улице. Еще одна зеленая зона в районе проспекта Непокоренных стала называться сквером Памяти. Кроме того, в Петербурге появились Лермонтовский, Гаврский, Енотаевский, Данилевский, Елецкой, Мельцеровский скверы, а также сквер Смолячкова.

Ранее мы писали, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны.

Фото: pixabay.com

Теги: название, скверы петербурга, топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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