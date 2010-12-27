На аукционе продадут интимные письма и нижнее белье Мадонны

Певица утверждает, что торги незаконны: ее личные вещи украла бывшая подруга Дарлин Луц.

Мадонне не удалось остановить продажу личных вещей на аукционе. Суд разрешил Дарлин Луц выставить на торги интимные письма и нижнее белье певицы. Об этом сообщает во вторник, 24 апреля The Telegraph.

Напомним, 59-летняя Мадонна обвинила свою бывшую подругу в краже нижнего белья и письма от Тупака Шакура. Однако Луц представила суду документы, в которых сказано, что в 2004 году Мадонна сама передала ей эти предметы.

На аукцион выставлены 22 вещи. Они уйдут с молотка в июле 2018 года. Среди них письмо от Тупака Шакура, которое он отправил, находясь в тюрьме, а также нижнее белье и расческа Мадонны. В послании любовник певицы объясняет, что не может с ней больше встречаться. Свое решение он объясняет тем, что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

Тупак Шакур — один из самых влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. Его убили в 1996 году во время стычки, развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США. В 2017 году Тупака включили в Зал славы рок-н-ролла.

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Фото: Instagram / madonna