"Волшебные туфли" Майкла Джексона выставят на торги

Стартовая цена составляет 5 тыс. долларов.

В Калифорнии с молотка пустят черные лоферы, в которых Майкл Джексон впервые исполнил на сцене свою культовую лунную походку. Об этом 22 апреля сообщил аукционный дома GWS Auctions.

Аукцион состоится 26 мая. Кожаные туфли фирмы Florsheim Imperial артист надел во время репетиции песни Billie Jean. Тогда Майкл Джексон впервые прошелся по сцене лунной походкой.

Туфли ранее не продавались, однако на сегодняшний день их стартовая цена составляет 5 тыс. долларов. Вместе с лоферами покупатель получит письмо известного хореографа Лестера Вилсона, в котором рассказывается, как Майкл Джексон подарил ему эти туфли. Великий исполнитель назвал их "волшебными туфлями".

Впервые король поп-музыки исполнил свою культовую походку в 1983 году на выступлении Motown 25: Yesterday, Today, Forever.

Фото: ВКонтакте / mjj_united_fan_family ; connect.invaluable.com