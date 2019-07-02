На стройплощадке на проспекте Ветеранов горел пенопласт

Утром 2-го июля на проспекте Ветеранов дом 173 корпус 5 загорелся мусор. К 11:00 сотрудникам ГУ МЧС России по Петербургу и области удалось ликвидировать пожар.
Корреспондент Piter.TV cообщил о том, что на стройплощадке воспламенился пенопласт. Огонь быстро распространился на площади 50 кв. метров.
Жители близлежащих домов были напуганы черным дымом.
Пострадавших в результате пожара нет.
Такжи очевидцы поделились снимками ЧП в социальных сетях.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте сгоревшей "Ленты" на Обводном канале появится новая.
Видео: Piter.TV
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