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На стройплощадке на проспекте Ветеранов горел пенопласт

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Корреспондент Piter.TV побывал рядом с местом происшествия.

Утром 2-го июля на проспекте Ветеранов дом 173 корпус 5 загорелся мусор. К 11:00 сотрудникам ГУ МЧС России по Петербургу и области удалось ликвидировать пожар.

Корреспондент Piter.TV cообщил о том, что на стройплощадке воспламенился пенопласт. Огонь быстро распространился на площади 50 кв. метров.

Жители близлежащих домов были напуганы черным дымом. 

Пострадавших в результате пожара нет. 

Такжи очевидцы поделились снимками ЧП в социальных сетях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте сгоревшей "Ленты" на Обводном канале появится новая

Видео: Piter.TV

Теги: пенопласт, пожар, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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