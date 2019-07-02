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На стройплощадке ЖК на проспекте Ветеранов загорелся мусор

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Огонь охватил 50 кв. метров.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о пожаре в Красносельском районе Петербурга утром 2-го июля. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 10:17 по адресу проспект Ветеранов, д.173, корп. 5. 

Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать. 

Соседний жилой комплекс окутало черным дымом. Свидетели поделились увиденным в социальных сетях.

Сведений о пострадавших не поступало.

Видео и фото: vk.com/spb_today

Теги: пожар, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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