На стройке в Невском районе Петербурга разбился рабочий

Медики не смогли спасти мужчину.

В среду, 22 апреля, на строительном объекте в Невском районе Петербурга насмерть разбился рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе городского следкома, который уже начал доследственную проверку по факту случившегося.

Мужчина, работающий в одной из коммерческих структур, упал с балкона третьего этажа. Рабочего успели довезти до больницы, но от полученных травм мужчина скончался, несмотря на усилия врачей. Что послужило причиной падения рабочего с высоты, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как в одном из детских садов Петербурга нашли тело трёхлетней девочки.

Фото: Piter.TV