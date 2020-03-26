В одном из детских садов Петербурга нашли тело трёхлетней девочки

По предварительной версии Следкома, ребёнок получил травму во время прогулки на детской площадке.

В четверг, 26 марта, в одном из детских садов Калининского района Петербурга нашли тело трёхлетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

По предварительной версии Следкома, ребёнок получил травму во время прогулки на детской площадке. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В ходе судмедэкспертизы будет установлена точная причина смерти ребёнка. Следком выясняет обстоятельства произошедшего.

Видео: 78.ru