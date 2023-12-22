На стенде Петербурга на выставке "Россия" в Москве началась неделя здоровья

Основной целью этой недели стала возможность показать достижения в здравоохранении Петербурга.

Вице-губернатор Олег Эргашев по поручению губернатора Александра Беглова 30 января открыл на стенде Петербурга на международной выставке "Россия" в Москве сезон "Здоровый Петербург". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Основной целью этой недели стала возможность показать достижения в здравоохранении Петербурга. По словам Олега Эргашева, за последние несколько лет все показатели области значительно улучшились. В частности, выполняются поручения по государственной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями": в короткий срок построено и введено в эксплуатацию 18 Центров амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, отмечается, что охват петербуржцев профилактическими осмотрами и диспансеризацией увеличился в 3 раза – в них поучаствовали 2,7 млн человек. В 2023 году показатели намерены увеличить.

Количество трансплантаций за последние 10 лет выросло в 5 раз и на следующий год мы планируем удвоить данный показатель. Также растет количество высококлассных специалистов, которые могут выполнять такие операции. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Помимо этого, на стенде Петербурга открыли уникальный арт-объект – скульптуру Петра Великого, которая целиком сделана из хирургических инструментов. Высота бюста составляет 220 сантиметров, а ширина – 150. Авторами работы стали члены Союза художников России Кирилл Ковалев и Валерия Лошак.

Тематический сезон "Здоровый Петербург" будет открыт до 4 февраля. Гости смогут пройти первичное медицинское обследование по разным направлениям, принять участие в мастер-классах и лекциях.

Ранее на выставке пошла Героическая неделя.

Фото: пресс-служба Смольного