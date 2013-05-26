На станции метро "Проспект Славы" закрыли вестибюль 1

Работники метрополитена обнаружили бесхозный предмет.

Сегодня, 10 мая, закрыли первый вестибюль на станции метро "Проспект Славы". Ограничение связано с обнаружением бесхозного предмета. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро Петербурга".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургском метро исполнили композицию "Жди меня". С песней выступил Якуб Суворов - солист группы Overtone и выпускник консерватории им. Римского-Корсакова. Посмотреть исполнение песни "Жди меня" можно в сообществе "Петербургское метро" и в Instagram-аккаунте "Метро Петербурга".

Напомним, что станция метро "Зенит" откроется в конце мая.

Фото: Piter.tv