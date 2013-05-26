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На станции метро "Проспект Славы" закрыли вестибюль 1
Сегодня, 12:25
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kraratau27

На станции метро "Проспект Славы" закрыли вестибюль 1

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Работники метрополитена обнаружили бесхозный предмет.

Сегодня, 10 мая, закрыли первый вестибюль на станции метро "Проспект Славы". Ограничение связано с обнаружением бесхозного предмета. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро Петербурга".

Ранее на Piter.tv  сообщили, что в петербургском метро исполнили композицию "Жди меня". С песней выступил Якуб Суворов - солист группы Overtone и  выпускник консерватории им. Римского-Корсакова. Посмотреть исполнение песни "Жди меня" можно в сообществе "Петербургское метро" и в Instagram-аккаунте "Метро Петербурга". 

Напомним, что станция метро "Зенит" откроется в конце мая. 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, петербург, проспект славы, спб
Категории: Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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