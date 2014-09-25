В петербургском метро исполнили композицию "Жди меня"

Песню из фильма "А зори здесь тихие" исполнил солист Overtone и выпускник консерватории им. Римского-Корсакова.

На станциях метро "Парк Победы", "Автово" и "Кировский завод" с песней "Жди меня" выступил Якуб Суворов - солист группы Overtone и выпускник консерватории им. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Аккомпанировал исполнителю композиции из фильма "А зори здесь тихие" заслуженный артист России и виртуоз-пианист Александр Каган. Как оказалось, музыкальный номер артисты подготовили совместно с ГУП "Петербургский метрополитен".

Посмотреть исполнение песни "Жди меня" можно в сообществе "Петербургское метро" и в Instagram-аккаунте "Метро Петербурга".

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Фото: "ВКонтакте" / "Петербургское метро"