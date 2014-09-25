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В петербургском метро исполнили композицию "Жди меня"
Сегодня, 14:30
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kraratau27

В петербургском метро исполнили композицию "Жди меня"

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Песню из фильма "А зори здесь тихие" исполнил солист Overtone и выпускник консерватории им. Римского-Корсакова.

На станциях метро "Парк Победы", "Автово" и "Кировский завод" с песней "Жди меня" выступил Якуб Суворов - солист группы Overtone и  выпускник консерватории им. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Аккомпанировал исполнителю композиции из фильма "А зори здесь тихие" заслуженный артист России и виртуоз-пианист Александр Каган. Как оказалось, музыкальный номер артисты подготовили совместно с ГУП "Петербургский метрополитен".

Посмотреть исполнение песни "Жди меня" можно в сообществе "Петербургское метро" и в Instagram-аккаунте "Метро Петербурга". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в День Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны. 

Фото: "ВКонтакте" / "Петербургское метро"

 

Теги: день победы, жди меня, консерватория римского-корсакова, метро спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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