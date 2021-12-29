На станции метро "Площадь Ленина" обнаружили плакат, оскорбляющий чувства верующих

Полицейских направили на место через 8 минут после поступления сообщения.

Полицейские сняли плакат в вестибюле станции метро "Площадь Ленина", который мог оскорбить чувства верующих. Его заметили 7-го января, узнал Piter.TV.

В правоохранительные органы обратилась дежурная станции. Прибывшие на место полицейские подтвердили факт того, что содержание на плакате А4 может оскорбить чувства верующих и сняли его. Что именно было написано — не уточняется. В МВД запросят у метрополитена записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, осенью этого года СК по Петербургу возбудил уголовное дело из-за фото девушки в трусах у Исаакиевского собора. Фигуранткой дела оказалась блогер Ирина Волкова. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Фото: Piter.TV