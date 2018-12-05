На "Чернышевской" установят четыре эскалатора вместо трех за 28 миллионов рублей

Сейчас КРТИ ищет подрядчика. Работы начнут проводить только в 2022-2024 годах.

На станции метро "Чернышевская" (красная ветка) будет увеличено число экскаватором. Конкурс объявил КРТИ.

Подрядчик должен будет заменить три эскалатора на четыре новых и частично заменить конструкции наклонного хода и вестибюля станции. Цена контракта – 27,63 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 26 июня, результаты огласят 8 июля.

Цель проекта – увеличить пропускную способность станции. Проект должны будут предоставить к 8 июня 2020 года, строительные работы будут проводиться в 2022-2024 годах.

В этом году на станции ведется ремонт эскалатора. Ремонт продлится до 13 сентября.

Фото: Piter.tv