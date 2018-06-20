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Ремонт эскалатора на Чернышевской продлится до 13 сентября

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Вход на станцию будет закрыт с 15 апреля по 28 июня, а также с 1 июля по 13 сентября.

Утром на станции метро "Чернышевская" был настоящий коллапс. Дело в том, что по утрам там начали ремонтировать эскалатор. Теперь станция в определенные часы работает только на выход. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

Вход на станцию метро "Чернышевская"  будет закрыт с 15 апреля по 28 июня, а также с 1 июля по 13 сентября.  Ограничения на вход в вестибюль будут действовать с 08:00 до 09:50 и с 16:40 до 20:00.

"Чернышевская" — станция петербургского метрополитена Кировско-Выборгской (красной) линии. Находится между станциями "Площадь Восстания" и "Площадь Ленина".

Ранее на Piter.TV: Сроки сдачи Лахтинско-Правобережной линии вновь перенесли.
Фото и видео: Piter.TV

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Теги: метро, ремонт эскалатора, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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