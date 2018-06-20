Сроки сдачи Лахтинско-Правобережной линии вновь перенесли

Открытие двух новых станций отложили еще на год.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и компания ОАО "Метрострой" подписали допсоглашение, согласно которому срок сдачи Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро вновь переносятся. Об этом сообщают городские СМИ.

Согласно информации о новом контракте станции метро оранжевой ветки "Театральную" и "Горный институт" должны достроить к 31 мая 2022 года. Город выделит "Метрострою" аванс в размере 800 млн рублей, который подрядчик должен отработать до декабря 2019 года. При это отмечается что общая стоимость в размере 20,7 млрд руб. осталась неизменной.

Напомним, что ранее сроки сдачи новых станций Лахтинско-Правобережной линии перенесли с ноября 2019 года на 2021 год. Тогда причины переноса объяснили несвоевременной закупкой комплектующих и проблемами при сборке щита для проходки наклонного хода.

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Фото: Piter.TV