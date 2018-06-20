Такие меры необходимы для пресечения имиджевого вреда и в экономических интересах страны.

В понедельник, 15 апреля, петербургские депутаты заявили она намерении запретить иностранцам работать гидами-переводчиками. Соответствующую инициативу одобрили в комиссии по экономике Законодательного собрания.

Одним из авторов такого проекта является Алексей Макаров. Он заявил, что такие меры необходимы для пресечения имиджевого вреда и в экономических интересах страны. На собрании парламентарий представил работы иностранных гидов, он зачитал расшифровку китайского экскурсовода в Царском селе.

Пушкин не является русским человеком. У него только гражданство было российское, но на самом деле он был негром. Иностранцем, которого прислал в Россию один африканский король. Тогда в России очень любили пугающие и страшные вещи и людей со странной внешностью сказано в сообщении

В поддержку проекта выступили генеральный директор туристической фирмы "Луна" Константин Яхонтов и председатель ассоциации гидов-переводчиков Петербурга китайского языка Виктория Боргачева.

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