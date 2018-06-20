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Россияне стали реже откладывать деньги
Сегодня, 18:02
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alexandra08

Россияне стали реже откладывать деньги

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Опрос проводился с 1 по 4 апреля в 368 населенных пунктах России.

Порядка 40% россиян не имеют сбережений, а каждый четвертый человек не откладывает на "черный день". Об этом сообщает сервис поиска работы "Superjob"  ФБА "Экономика. Сегодня".

Опрос проводился с 1 по 4 апреля в 368 населенных пунктах России. Участниками исследования были 1600 человек старше 18 лет.

У 60% опрошенных россиян есть сбережения. По оценкам, респонденты могли бы жить за счет своих накоплений около 3 месяцев,  если бы лишились бы всех источников дохода. 16% заявили, что сбережений им хватит менее, чем на месяц жизни; а 21% считают, что этих денег хватит на 1-2 месяца.  Около года смогут тратить накопления только  6% человек, а более года -  5%.

Учет доходов и расходов ведут 53% опрошенных, 29% респондентов  этим не занимаются. Строго следят за личными финансами 18% россиян.

Фото: pixabay.com

Теги: superjob, опрос населения, сбережения населения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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