На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Скриншоты новых приложений появились в Сети.

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor. В сети появились фото программы Huawei Search, которая станет частью новой операционной системы Harmony OS. В нее также войдут магазин приложений AppGallery и набор сервисов Huawei Mobile Services. В Huawei даже заявили, что не намерены возвращаться к использованию сервисов Google Mobile Services, даже если после возобновления санкций к ним обратятся с предложением официально.

Ранее мы сообщали о том, что китайская компания Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России. К проекту привлекут более 100 тысяч разработчиков и более 100 партнеров. В инициативу будут вовлечены более 20 университетов.

Напомним, в мае 2019 года США заподозрили Huawei в угрозе национальной безопасности. После этого власти США и Китая начали вводить обоюдные санкции.