К проекту привлекут более 100 тысяч разработчиков и более 100 партнеров.

Китайская компания Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России. К проекту привлекут более 100 тысяч разработчиков и более 100 партнеров. В инициативу будут вовлечены более 20 университетов. О разработках Huawei рассказал директор департамента интеллектуальных вычислительных систем компании в России Лю Юй в рамках конференции OpenTalks.AI.

По прогнозам эксперта, к 2025 году в мире будет насчитываться более 40 млрд умных устройств. Он считает, что к этому времени цифровые помощники будут уже у 90 % пользователей. Подобный прогресс станет возможным благодаря развитию ИИ.

Как ожидается, ИИ-экосистема будет работать на базе программируемых нейропроцессоров (NPU) Ascend. Она будет ориентирована на целый спектр сценариев. В настоящий момент благодаря применению ИИ-процессоров Huawei реализовал более 500 проектов в более чем 10 сферах. В их числе, телекоммуникации, энергетика и транспорт.

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