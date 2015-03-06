Также сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие.

На складе в Ташкенте произошел сильный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября на территории массива "Строитель" Сергелийского района. В дежурную часть МЧС поступило о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов. В ликвидации огня участвовали 16 пожарных расчетов.

Также сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Их госпитализировали в республиканский медцентр. Точное количество пострадавших не уточняется. Специалисты уточняют причины взрыва.

Ранее мы сообщали, что пожар на складе пиротехники в российском регионе попал на видео.

Видео: Telegram / РИА Новости