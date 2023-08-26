Пожар на складе пиротехники в российском регионе попал на видео

Информация об инциденте уточняется.

На территории российского города Кемерово загорелся местный склад с пиротехникой. Видеозаписи с произошедшим распространились по социальным сетям очевидцами. В кадре заметен высокий столб духа, а также разлетающиеся от него салюты. Дополнительно население слышало характерные звуки взрывов от пиротехники. Согласно информации от Telegram-канала Mash Siberia, конструкция здания обрушилась. Предположительно, пламя распространилось по помещению, расположенному по улице Терешковой. В настоящее время к месту инцидента выдвинулись экстренные ведомства. Сведения о пострадавших уточняются.

В детском саду Выборгского района вспыхнула кладовая.

Фото и видео: Telegram / 112