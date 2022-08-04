На складе компании Ozon в Истре ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огонь продолжали тушить в ночь с 3-го на 4 августа. В пресс-службе МЧС отметили, что в 5:45 на месте пожара объявили ликвидацию открытого горения.
Отметим, что в результате пожара в здании склада Ozon обрушилась кровля на площади 22 тысяч кв.м.
Ранее мы сообщали, что на складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все