Огонь продолжали тушить в ночь с 3-го на 4 августа.

На складе компании Ozon в Истре ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Огонь продолжали тушить в ночь с 3-го на 4 августа. В пресс-службе МЧС отметили, что в 5:45 на месте пожара объявили ликвидацию открытого горения.

Отметим, что в результате пожара в здании склада Ozon обрушилась кровля на площади 22 тысяч кв.м.

Ранее мы сообщали, что на складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение.

Видео: Telegram / SHOT