На "синей" ветке метро Петербурга запустили сеть 5G. На очереди — "оранжевая"

Благодаря современной сети скорость Интернета станет выше.

В петербургском метрополитене начала работать мобильная сеть нового поколения стандарта 5G-ready, пока только — на синей ветке. Об этом рассказала пресс-служба губернатора города.

На протяжении всей линии пассажирам пообещали стабильную голосовую связь и скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит/с от компании МТС.

Александр Беглов отметил, что жители Петербурга могут стать первыми пользователями стремительно развивающихся технологий. Метрополитен ежедневно посещают около 2,5 человек.

При массовом внедрении 5G сеть нового поколения будет развернута на всей территории метро. Следующей веткой, где появится сеть, станет "оранжевая". Предполагается, что это произойдет в первой половине 2021-го года. В большинстве тоннелей метро связь от мобильного оператора заработает к концу следующего года.

Ранее Piter.TV показал, как в метро проводят дезинфекцию.

Фото: Piter.TV