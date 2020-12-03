Противокоронавирусную дезинфекцию в петербургском метро проводят дважды в сутки

Специалисты обрабатывают вагоны, протирают поручни.

В петербургском метрополитене продолжается работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе подземки, дважды в сутки в метро проводят полную дезинфекцию.

Отмечается, что обязательной остается уборка и обработка подвижного состава, сухая уборка вагонов и протирание поручней дважды в сутки и влажная уборка с применением дезрастворов один раз в сутки. Кроме того, в метро используют современные технологии по обработке, например, с помощью генератора "холодного тумана". Этот агрегат позволяет проникать в недоступные и труднодоступные места вагонов, что обеспечивает большую чистоту и сокращает время дезинфекции. В сутки антикоронавирусную обработку проходят около 480 вагонов.

На днях автостанцию в Мурино обработали с помощью установок холодного тумана.

Видео: Петербургский метрополитен / "ВКонтакте"