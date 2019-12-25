Автостанцию в Мурино обработали с помощью установок холодного тумана

Также у таксистов проверили лицензии.

В Мурино в Ленобласти ветеринары с установками холодного тумана и моторными распылителями обработали автобусы и помещения на "Северной" автостанции. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Также Комитет по транспорту 47 региона с утра проверил скопление таксистов у входа на станцию метро "Девяткино". У водителей просили предъявить лицензию. Также проверили и соблюдение масочного режима.

Автомобили нарушителей оказались на спецстоянке.

В Мурино появится уникальный дизайн-код городской среды.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти