На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение

Вечером 16 марта в стране дважды ощущались подземные толчки.

На северо-востоке Японии вечером произошло повторное землетрясение. Специалисты из основного метеорологического агентства страны уточнили, что мощность подземных толчков составила 5,6 баллов. Такая магнитуда зафиксирована в 00:52 утра 17 марта по местному времени (в 18:52 вечера 16 марта по московскому времени). Эпицентр землетрясения имел силу в 7,3 балла и находился в восточном направлении от побережья в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине в 50 километров под водой. Данное стихийное явление стало вторым по счету за день. Первое - фиксировалось примерно часом ранее.

Напомним, что первое землетрясение с магнитудой в 7,3 балла произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (в 17:36 по времени Москвы). Властями региона была объявлена угроза формирования цунами. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров. Последствия землетрясения чувствовали как жители северо-востока и северной части Японии, так и жители Токио.

Власти Японии сообщили о ситуации на АЭС на северо-востоке страны после землетрясения.

Фото: Pixabay.com