На северо-востоке Ирана разбился самолет ВВС

В результате крушения, три человека погибли: один прохожий и двое членов экипажа. Из-за чего упал самолет пока неизвестно.

Телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о крушении самолета ВВС на северо-востоке Ирана.

Об инциденте стало известно в понедельник, 21 февраля. Военный самолет разбился в районе города Тебриз рядом со спортивным комплексом и школой. В результате крушения, три человека погибли: один прохожий и двое членов экипажа. Из-за чего упал самолет пока неизвестно.

Напомним, что 17 февраля на Ближнем Востоке разбился вертолет ВВС Сирии. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. О погибших и пострадавших информации не поступало.

Ранее мы сообщили, что вылет самолета с российскими спортсменами в Москву задерживается из-за проблем с багажом.

Видео: Twitter/APA_agentliyi