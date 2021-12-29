Вылет самолета с российскими спортсменами в Москву задерживается из-за проблем с багажом

По прибытии в Москву, спортсмены должны отправиться на "ВТБ-Арену" и ГУМ-каток на Красной площади. Там должна состоятся торжественная встреча команд.

Российские олимпийцы задержались в Пекине из-за проблем с погрузкой багажа. Вылет самолета должен был состоятся в 07:00 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из спортсменов, возвращающихся с Олимпиады.

По прибытии в Москву, спортсмены должны отправиться на "ВТБ-Арену" и ГУМ-каток на Красной площади. Там должна состоятся торжественная встреча команд. На борту находятся члены хоккейной сборной, которым удалось завоевать серебряные медали Олимпиады. Вместе с ними отправления в Москву ждут фигуристы, трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, а также знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

Напомним, что российским спортсменам удалось завоевать 32 олимпийских медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Победителем по количеству наград стала сборная Норвегии. Норвежцам удалось принести своей стране 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте находится Германии. У спортсменов 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Ранее мы сообщили, что самолет с фигуристкой Валиевой приземлился в Шереметьево.

Видео: Telegram/Олимпийский комитет России