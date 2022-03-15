На севере Румынии упал небольшой летательный аппарат неизвестного происхождения. Об этом рассказал местным журналистам в эфире телеканала Digi 24 министр по обороне страны Василе Дынку. Чиновник считает, что данный дрон не представлял из себя угрозы для национальной безопасности.
Это не очень большой разведывательный беспилотник, … немного больше метра. Он не с взрывчаткой…советского производства и …он был снят с вооружения после 1989 года.
Василе Дынку, министр обороны Румынии
Дынку сообщил прессе, что общался с украинскими представителями относительно данного случая. Военные пытались получить подробную информацию, так как стало ясно, что беспилотник прилетел в Румынию с украинской территории. Сотрудник уездной полиции уточнил, что дрон не имел на себе опознавательных знаков о его предназначении.
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Фото и видео: YouTube / Stirile TVR Online
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