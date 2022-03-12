Министр обороны Марио Баножич считает, что аппарат не угрожал безопасности страны.

В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА. Предположительно, речь идет о Ту-141 "Стриже" советского производства, по данным "РИА Новостей". Такой информацией с журналистами во время брифинга поделился местный министр по обороне Марио Баножич. Чиновник уточнил, что говорит об объекте, который создал на земле воронику в ночь на 11 марта. Согласно общей позиции стран-участниц НАТО и надзорных органов Хорватии, объект не являлся угрозой. на территории Хорватии он оказался в 22:57 по местному времени (в 00:57 по времени Москвы).

Я говорил в главами МО Венгрии и Словении, мы обменялись информацией. Аппарат задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час. Марио Баножич, глава Минобороны Хорватии

В настоящее время международными экспертами установлено направление движения летательного устройства.

Президент Хорватии: упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины.

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